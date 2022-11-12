Эксперты рассказали про способ, который решит проблему перегрева в iPhone

Все, что для этого нужно – включить одну настройку.

Многие пользователи iPhone жалуются на перегрев гаджета, из-за которого быстро садится и батарея. Но решить проблему можно попытаться самостоятельно. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.

Об этом сообщает портал Business Insider.

Одним из таких советов стало использование авиарежима. Как известно, в данном режиме смартфон не имеет постоянного подключения к интернету, что может быть источником перегрева. К слову, «авиарежим» также советуют включать, чтобы смартфон быстрее заряжался.

Также, чтобы избежать перегрева, эксперты рекомендуют регулярно перезагружать смартфон, выключить функцию автообновлений, а при зарядке смартфона пользоваться только «родным» адаптером Apple. Насчет последнего – очень не рекомендуется пользоваться телефоном во время зарядки.

Специалисты отметили, что в некоторых случаях решить проблему перегрева айфона поможет включение режима «Адаптивной яркости», который автоматически меняет интенсивность свечения экрана в зависимости от освещения окружающей среды. Пользователям также рекомендуется время от времени пользоваться режимом энергосбережения.

«Курсор» писал ранее, что недавно американская компания Apple представила iPhone 14, заявив, что новенький смартфон стал намного крепче. Проверить это захотели многие блоггеры, один из них устроил гаджетам настоящий краш-тест.