Facebook и Instagram вводят платную подписку

Компания Meta запустит платную услугу подписки. Она позволит пользователям социальных сетей Facebook и Instagram подтверждать свои аккаунты за сумму до 14,99 доллара в месяц.

Об этом заявил директор компании Марк Цукерберг.

По его словам, Новая функция с названием Meta Verified позволит пользователям получить синюю галочку, дополнительную защиту от аккаунтов, выдающих себя за другие личности. Кроме того, такая услуга дает прямой доступ к службе поддержки. Известно, что такая услуга будет стоить 11,99 доллара для компьютерной версии и 14,99 доллара в месяц на операционной системе iOS и Android. По словам Цукерберга, Meta Verified позволит пользователям подтверждать свои аккаунты с помощью государственного удостоверения личности.

Пользователи Meta Verified также получат доступ к большему количеству функций для увеличения видимости и охвата, таких как видимость в поиске и рекомендациях.

Сроки запуска услуги по всему мира пока не названы, но известно, что уже на этой неделе платная услуга подписки будет запущена в Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщал Курсор, Facebook ухудшает психическое здоровье. Обнаружена корреляция между статистически значимым ухудшением симптомов психического здоровья, особенно депрессии и тревоги. Данные исследований «Социальные сети и психическое здоровье» провели под руководством доктора Рои Леви из Школы экономики Бергласа Тель-Авивского университета.

Также Курсор писал о том, что корпорация Meta, известная ранее как Facebook, получила титул «Худшая компания года 2021» по результатам опроса, проведенного Yahoo! Finance. Также в списке худших компаний оказались Alibaba, Robinhood и Nikola.