Facebook и Instagram вводят платную подписку

Об этом заявил директор компании Марк Цукерберг.
Известно, что такая услуга будет стоить 11,99 доллара для компьютерной версии и 14,99 доллара в месяц на операционной системе iOS и Android. По словам Цукерберга, Meta Verified позволит пользователям подтверждать свои аккаунты с помощью государственного удостоверения личности.
Сроки запуска услуги по всему мира пока не названы, но известно, что уже на этой неделе платная услуга подписки будет запущена в Австралии и Новой Зеландии.
Как сообщал Курсор, Facebook ухудшает психическое здоровье. Обнаружена корреляция между статистически значимым ухудшением симптомов психического здоровья, особенно депрессии и тревоги. Данные исследований «Социальные сети и психическое здоровье» провели под руководством доктора Рои Леви из Школы экономики Бергласа Тель-Авивского университета.
Также Курсор писал о том, что корпорация Meta, известная ранее как Facebook, получила титул «Худшая компания года 2021» по результатам опроса, проведенного Yahoo! Finance. Также в списке худших компаний оказались Alibaba, Robinhood и Nikola.