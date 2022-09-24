Использование Facebook провоцирует рост числа сообщений о тревожных расстройствах, – исследование

Израильские наблюдения показывают, что Facebook ухудшает психическое здоровье. Обнаружена корреляция между статистически значимым ухудшением симптомов психического здоровья, особенно депрессии и тревоги.

Данные исследований «Социальные сети и психическое здоровье» провели под руководством доктора Рои Леви из Школы экономики Бергласа Тель-Авивского университета. Вместе с коллегами, профессорами Алексеем Макариным и профессором Лукой Брагьери, он сосредоточился на тенденциях психического здоровья в колледжах США. Изучены показатели студентов, которые были первоначальной целевой демографической группой соцсети, в течение первых двух с половиной лет ее работы (2004–2006 годах).

Данные опубликованы 24 сентября i24news.

Результаты показывают 20-процентный рост числа сообщений о тревожных расстройствах. Подробное изучение демонстрирует корреляцию между «статистически значимым ухудшением симптомов психического здоровья, особенно депрессии и тревоги» и быстрым внедрением социальных сетей.

Некоторые контрольные показатели включают 20-процентное увеличение числа тех, кто сообщил о тревожных расстройствах; увеличение на 25-27% доли учащихся, которые, как ожидается, будут испытывать умеренную или тяжелую депрессию; еще 7% студентов испытали «тяжелую депрессию» с момента получения доступа к сети.

Появление Facebook, как показало исследование, привело к увеличению использования услуг психиатрической помощи. Леви отметил различные случаи корреляции между социальной жизнью, все более опосредованной Facebook, за счет взаимодействия в реальном мире и ухудшения самооценки студентов.

Одним из примеров является «большее негативное влияние на психическое здоровье студентов, которые жили за пределами кампуса и, следовательно, были менее вовлечены в общественную деятельность, а также большее негативное влияние на студентов с долгами по кредитным картам, которые видели своих предположительно более богатых сверстников в сети».

Ранее «Курсор» сообщил, что результаты исследований показали взаимосвязь между социальным статусом и зависимостью подростка от компьютера.