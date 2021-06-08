Facetime впервые появится на Android и Windows

Пользователи Android и Windows, наконец, смогут присоединяться к звонкам FaceTime. Во время своего выступления на WWDC Apple объявила, что FaceTime будет доступен в Интернете, чтобы пользователи могли звонить с устройств Android и ПК с Windows. Услуга видеозвонков ранее была доступна только на устройствах iOS и Mac.
Об этом сообщает The Verge.
С этим обновлением Apple превращает FaceTime в услугу видеозвонков, напоминающую Zoom. FaceTime также позволит вам получить ссылку на запланированный звонок, чтобы вы могли заранее поделиться ею с людьми и присоединиться к ней в нужное время.
Дата релиза не была объявлена . Похоже, что осенью в iOS 15 появятся веб-функции.
Apple объявила о ряде других обновлений FaceTime, которые также появятся в iOS 15. Есть новая опция просмотра сетки, функция голосовой изоляции для улучшения качества звука, поддержка пространственного звука и возможность размытия фона в «портретном режиме».
Ранее Курсор сообщал, что Facebook отказывается от противоречивого правила для политиков. Социальная сеть объявила, что откажется от давней политики, позволяющей политикам обходить некоторые из ее правил под предлогом «информационности». Facebook объявил об этом изменении одновременно с сообщением о том, что Дональд Трамп может вернуться в Facebook в 2023 году.