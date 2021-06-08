Facetime впервые появится на Android и Windows

Пользователи Android и Windows, наконец, смогут присоединяться к звонкам FaceTime. Во время своего выступления на WWDC Apple объявила, что FaceTime будет доступен в Интернете, чтобы пользователи могли звонить с устройств Android и ПК с Windows. Услуга видеозвонков ранее была доступна только на устройствах iOS и Mac.

Об этом сообщает The Verge.

С этим обновлением Apple превращает FaceTime в услугу видеозвонков, напоминающую Zoom. FaceTime также позволит вам получить ссылку на запланированный звонок, чтобы вы могли заранее поделиться ею с людьми и присоединиться к ней в нужное время.

Дата релиза не была объявлена ​. Похоже, что осенью в iOS 15 появятся веб-функции.

Apple объявила о ряде других обновлений FaceTime, которые также появятся в iOS 15. Есть новая опция просмотра сетки, функция голосовой изоляции для улучшения качества звука, поддержка пространственного звука и возможность размытия фона в «портретном режиме».