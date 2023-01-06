Физики придумали способ зарядки гаджетов через тело человека

Светодиодная техника допускают значительную утечку радиочастотной энергии, а ее можно использовать для зарядки различных устройств.

Человеческое тело может служить антенной для получения энергии для зарядки гаджетов.

Об этом сообщает Techexplore.

Исследователи из Массачусетского университета придумали недорогой инновационный способ сбора ненужной энергии от окружающих светодиодов.

Энергия от обычных светодиодов может быть повторно использована для зарядки множества устройств. В концепцию разработки заложен принцип действия Visible Light Communication. То есть, вместо радиосигналов для беспроводной передачи информации пригодится свет от небольших светодиодов, которые могут включаться и выключаться до миллиона раз в секунду.

Поскольку эти источники света окружают нас везде: в домах, автомобилях, на улицах ив офисах, то мы постоянно может получать и передавать данные. Ученые пояснили, что все гаджеты с камерами, например, смартфоны или ноутбуки, могут стать приемниками.

Ученые давно заметили, что светодиодная техника допускают значительную утечку радиочастотной энергии. А значит нужно придумать способ, что бы эту энергию собрать и использовать вторично с пользой.

Команда исследователей долго экспериментировала с всевозможными вариантами антенны для сбора частот. Но поскольку тело человека является отличным проводником и антенной, то ученые придумали браслет в виде обычной спирали из медной проволоки, который дает нужный баланс сбора энергии и удобства ношения.

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