Удаление какого приложения немедленно ускорит работу вашего iPhone

Если ваш iPhone уже долгое время медленно работает, сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец его вялому поведению и выяснить, в чем основная причина его проблем со скоростью. В некоторых случаях главная проблема — это приложения, которые вы используете на регулярной основе и которые потребляют так много ресурсов. По мнению технических экспертов, есть одно приложение, которое следует немедленно удалить, чтобы ускорить работу iPhone и увеличить срок службы батареи.

Об этом пишет SheFinds.com.

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Эксперты говорят об этом в течение многих лет, и их совет остается в силе: Facebook — это одно из приложений, которое вам стоит удалить, чтобы ускорить работу вашего iPhone и увеличить время автономной работы. «Facebook — это ресурсоемкое приложение, которое может замедлить работу вашего телефона и быстро разрядить его аккумулятор, — сказал Танджил Махмуд Хан, основатель Free Temporary Email. — Удаление приложения освободит место на вашем устройстве и уменьшит объем данных, которые использует ваш телефон. Кроме того, это поможет увеличить время автономной работы и ускорить работу устройства».

Почему Facebook замедляет работу вашего телефона?

Хотите знать, что такого в приложении Facebook, что может замедлить работу вашего телефона? Проще говоря: это ресурсоемкое приложение, которое использует много данных, из-за чего ваш телефон может работать медленнее, чем обычно.

«Приложению требуется много вычислительной мощности, что также может замедлить работу вашего устройства, — сказал Хан. — Приложение хранит много данных на вашем устройстве, что занимает место в памяти и замедляет работу телефона».

«Вы можете просматривать Facebook с помощью любого браузера, а не с помощью приложения», — сказал Хан.

«Помимо удаления официального приложения Facebook, вы можете предпринять несколько других шагов, чтобы ускорить работу вашего iPhone и увеличить время автономной работы», — сказал Хан. К ним относятся:

– Закрытие неиспользуемых приложений и очистка кеша приложений.

— Отключение фонового обновления приложения.

– Отключение автоматической загрузки.

– Ограничение услуг определения местоположения.

— Отключение анимации и эффектов движения.

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