Galaxy Z Flip 4 — идеальный внутри и снаружи

Мир постоянно меняется, и современные пользователи адаптируются быстрее, чем когда-либо. Понятия инноваций и изобретательности постоянно пересматриваются, а тенденции приходят и уходят в мгновение ока.

Galaxy Z Flip4 расширяет свои функции и становится идеальным инструментом для самовыражения. Его компактный складной дизайн предлагает уникальные возможности, недоступные ни на одном другом смартфоне. Соотношение экрана Galaxy Z Fold4 было оптимизировано с учетом наиболее важных аспектов повседневного использования, чтобы сбалансировать удобство, компактность и иммерсивные впечатления от основного экрана.

Снимайте видео в режиме hands-free или делайте селфи под разными углами, частично сложив Z Flip4, чтобы активировать FlexCam. Данными возможностями можно пользоваться в самых популярных приложениях, благодаря партнерству Samsung с Meta. FlexCam оптимизирован для самых популярных социальных платформ, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. С Z Flip4 вы можете больше, чем когда-либо, делайте высококачественные селфи прямо с внешнего экрана, используя основную камеру с улучшенной функцией Quick Shot. Снимайте отличные видео в режиме быстрой съемки, а затем плавно переключайтесь в гибкий режим, чтобы продолжить запись в режиме hands-free без остановки видео — это идеально подходит для создателей контента и видеоблогеров. Теперь пользователи могут делать селфи в портретном режиме и предпросматривать фотографии в реальном соотношении сторон при использовании Quick Shot. Обновленная камера оснащена на 65% более ярким сенсором, работающим на процессоре Snapdragon® 8+ Gen 1, фотографии и видео получаются более четкими и стабильными – как днем, так и ночью.

Z Flip4 позволяет делать больше, даже не открывая телефон. Совершайте звонки, отвечайте на текстовые сообщения, открывайте автомобиль и даже управляйте виджетом SmartThings Scene — и все это с внешнего экрана. Одним движением получите доступ к основным настройкам телефона: на титульном экране открывается широкий спектр функций «Быстрые настройки», включая элементы управления звуком и яркостью, Wi—Fi, Bluetooth и авиарежим. Отвечайте на свои сообщения прямо с внешнего экрана, используя не только предустановленные сообщения, но и функцию преобразования речи в текст и даже смайлики.

Панель задач Galaxy Z Fold4 выводит производительность и эффективность большого экрана на новый уровень. Неизменный макет панели задач от Hotseat обеспечивает большую визуальную согласованность, и позволяет создавать панель задач со своими наиболее часто используемыми приложениями, чтобы удобно переключаться между ними. Более того, одним касанием кнопки «Все приложения» в крайнем левом углу панели задач вы получаете мгновенный доступ ко всем своим приложениям.

Galaxy Z Fold4 был разработан так, чтобы использовать каждый дюйм своего широкого экрана и обеспечить по-настоящему эффективную работу в режиме многозадачности. Активируйте многооконный режим, перетаскивая или сохраняя любимую пару приложений прямо на панели задач; или создавайте разделенные экраны с помощью манипуляторов окон или простых жестов. Вы можете даже использовать многооконный режим во всплывающем окне для многогранной многозадачности.

Galaxy Z Flip4 позволяет снимать и просматривать видео дольше, благодаря батарее c увеличенной емкостью 3700 мАч. С помощью сверхбыстрой зарядки, которая теперь поддерживается и на Z Flip4, можно зарядить телефон до 50 процентов примерно за 30 минут, что позволяет всегда оставаться на связи.

Благодаря более тонкому шарниру, ровным краям, матовому стеклу на задней панели и глянцевым металлическим рамкам дизайн устройства является самым изысканным на сегодняшний день. Пользователи могут полностью настроить Z Flip4 под себя, используя заставки Galaxy как на внешнем, так и на главномэкране, дополните свой стиль пользовательскими шрифтами и значками. Кроме того, пользователи могут добавить на внешний экран часы с новым дизайном и фоном, так же можно добавить изображения, GIF-файлы и даже видео.

Фирменный оттенок серии Bora Purple, воплощает в себе красочное наследие серии Galaxy для Galaxy Z Flip4, а яркий, но элегантный оттенок Pink Goldслужит более нейтральным выбором. В новой линейке оттенков также представлены четкий и гладкий оттенок Blue и привлекательно лаконичныйоттенок Graphite. Пастельные тона представленные в линейке Galaxy Z Flip4 привносят в устройство как новизну и так отражают последние цветовые тенденции.

С Galaxy Z Flip4 у пользователей больше свободы, чем когда-либо, при настройке дизайна своего устройства. Расширенная программа Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition включает в себя пять вариантов глянцевого стекла — желтый, белый, темно-синий, хаки и красный; и три цвета корпуса — серебристый, золотой и черный, которые пользователи могут смешивать и сочетать для создания собственного дизайна устройства.

Цены на новые Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4 128 ГБ -3 599 ₪

Galaxy Z Flip4 256 ГБ -3 849 ₪

Galaxy Z Flip4 512 ГБ -4 299 ₪