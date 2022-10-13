NASA с помощью миссии DART удалось изменить орбиту астероида Диморфос

Космический аппарат DART совершил прямое попадание в целевой астероид Диморфос. После трех недель сбора и анализа данных, космическое агентство объявило, что столкновение позволило успешно сбить астероид с его пути.

Успех знаменует собой первый случай, когда человечество изменило движение небесного объекта, а также является важным шагом в защите Земли от потенциально разрушительного удара.

Об этом 13 октября сообщает NASA.

Агентство доказало, что мы серьезно относимся к защите планеты. Это переломный момент для планетарной защиты и всего человечества, демонстрирующий приверженность исключительной команды NASA и партнеров со всего мира. После удара телескопы, базирующиеся на Земле, направлены специалистами на астероид, чтобы определить, насколько изменилась его орбита вокруг астероида-компаньона Дидима.

Исследовательская группа DART теперь подтвердила, что из-за столкновения произошло сокращение времени нахождения на орбите на 32 минуты. В результате произошло снижение показателей с 11 часов 55 минут до 11 часов 23 минут. Хотя это может показаться не особенно впечатляющим, даже самый незначительный толчок может резко изменить траекторию астероида из-за больших расстояний, которые они преодолевают.

«Этот результат является важным шагом на пути к пониманию полного эффекта столкновения DART с целевым астероидом», — сказала доктор Лори Глейз , директор отдела планетарных наук агентства.

Астрофизики полагают, что новые исследования помогут в будущем протестировать системы, которые позволят защитить Землю от падения астероидов. Именно миссия DART дает возможность оценить вероятность такого влияния на космические объекты.

Ранее «Курсор» сообщал, что в NASA получили первые снимки результатов столкновения миссии DART с астероидом Диморфос. Событие стало ключевым этапом первого в истории испытания защиты Земли от угроз со стороны космических объектов, приближающихся к планете.