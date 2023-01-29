Хитрый план: Apple обвинили в отказе ремонтировать свою технику

Apple и другие технологические компании подозреваются в саботаже ремонта своих гаджетов ради собственной выгоды.

Об этом сообщает Bloomberg.

В мировом сообществе растет недовольство политикой крупных компаний-производителей техники, которые всячески сопротивляются праву потребителей на ремонт приобретенных устройств, чтобы вынудить их покупать новые гаджеты.

Из-за этой причины только в 2019 году в мире выброшено больше 53,6 миллиона тонн электроники, а на переработку направили всего 17% от этого количества.

В саботаже ремонта и искусственном усложнении этой процедуры для конечного потребителя обвиняют такие мировые корпорации как Apple, Google, Microsoft и Tesla Inc.

В материале подчеркнули, что компании затрудняют техникам доступ к их продукции, запасным частям или обновлению программного обеспечения. Устройства приходится выбрасывать, поскольку ремонт становится даже дороже чем покупка нового продукта.

Некоторые компании, в частности Apple, обвиняют в намеренном обновлении программного обеспечения для ухудшения производительности. После длительного сопротивления призывам групп кампаний по «праву на ремонт» гаджетов некоторые крупные производители начали менять свою позицию.

Основные претензии к производителям связаны также с тем, что электронные отходы содержат тяжелые металлы и токсичные соединения, в частности мышьяк, свинец, ртуть и кадмий, вызывающие онкологические заболевания и врожденные пороки. За последние 50 лет потребление электронных устройств выросло в 6 раз, хотя население мира увеличилось лишь вдвое.

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