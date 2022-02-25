Художник в знак протеста взорвал Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan за 250 тысяч долларов была взорвана для того, чтобы показать позицию художника к криптовалютам — он считает, что они сейчас «помогают делать много ужасных вещей».

Художник под псевдонимом Shl0ms решил взорвать Lamborghini Huracan и продать большую часть обломков суперкара за токены NFT.

Интересно, что это делается в знак протеста против всех криптовалют, которые позволяют людям «быстро обогащаться за счет других».

По словам художника, технология NFT имеет большой потенциал и может принести много пользы, но сейчас она «помогает делать много ужасных вещей».

Для необычного исполнения Shl0ms купил старый суперкар Lamborghini Uracan за 250 тысяч долларов

Затем он собственно взорвал машину в одной из американских пустынь. Обломки итальянского суперкара в количестве 999 штук были собраны и задокументированы. Из них 888 предметов будут проданы на аукционе 25 февраля, а остальные 111 предметов перейдут в собственность спонсоров.

Курсор ранее писал, что Биткоин впервые с сентября упал ниже 40 тысяч долларов. В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже рыночная цена первой криптовалюты упала до $39 774. С начала года цена актива упала на 14%.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

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