Иерусалимская компания Erel Margalit Venture Partners открыла центр климатических технологий в Нью-Йорке

Компания из Израиля решила открыть новый центр климатических технологий в Нью-Йорке. Иерусалимская Erel Margalit Venture Partners надеется на интересен американцев к теме сохранения климата.

Вместе с автомобильной компанией MINI, программой венчурного акселератора URBAN-X и администрацией Нью-Йорка израильские разработчики запустили Международный центр климатических технологий в Margalit Startup City NYC. Более 250 компаний и стартапов уже подали заявки на участие в инициативе, направленной на масштабирование и развитие новых технологий с целью достижения результатов.

Об этом 18 сентября сообщает Jewish News Syndicate.

Учреждение расположено рядом с Международным киберцентром. Специалисты смогут объединить усилия по работе над созданием кибернитических продуктов, разработкой агротехнологий и городских технологий на переднем крае климатической арены, позиционируя Нью-Йорк как глобальную столицу климатических инноваций. Это целостный подход к проблеме, который играет на руку и израильской компании.

Израильский сектор высоких технологий известен своими разработками. Компании, которые уже давно работают над решением других проблем, могут быть включены в борьбу с изменением климата. Совместная работа с американскими специалистами поможет сектору высоких технологий в дальнейшем развитии. Результаты работы Erel Margalit Venture Partners способны актуализировать проблему по изменению климата. В команде работают инженеры, дизайнеры и эксперты. Они обсудят с представителями других структур детали, которые необходимы для построения устойчивого бизнеса.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильский стартап New Phase разрабатывает лечение рака для пациентов на поздней стадии методом магнитного излучения. Лечение замедляет развитие болезни и даже способствует уменьшению существующих опухолей.