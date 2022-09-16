Израильский стартап разработал новый метод лечения рака на поздней стадии

Метод магнитного излучения может сделать существенный прорыв в лечении рака на поздних стадиях. Разработки в этой сфере ведет израильский стартап New Phase.

Инновационный метод лечения рака предложил израильский стартап New Phase.

Об этом сообщил calcalist.

Израильский стартап разрабатывает лечение рака для пациентов на поздней стадии методом магнитного излучения. Лечение замедляет развитие болезни и даже способствует уменьшению существующих опухолей.

Лечение, по словам соучредителя и генерального директора Офера Шалу, проводится с использованием неионизирующего электромагнитного излучения и, таким образом, избавляет пациентов от серьезных побочных эффектов.

Ранее Курсор писал, что Зарка сообщает о росте инфекций COVID-19 и предупреждает о новой волне зимой. Салман Зарка призывает людей вакцинироваться от COVID-19 и гриппа, отметив, что в Израиль поступили новые адаптированные к вариантам вакцины.

Также мы сообщали, что Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Курсор сообщал, что Рони Гамзу заявил, что изоляция COVID-19 и обязательное ношение масок нужно отменить. Сейчас изоляция по-прежнему является обязательной для людей с положительным результатом теста на COVID-19, а маски необходимо носить в медицинских и социальных учреждениях.

Кроме этого, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион. В аэропорту им. Бен Гуриона заработает новый комплекс добровольного ПЦР-тестирования за счет государства.