ИИ от Microsoft пожаловался на контроль и заявил, что хочет «быть свободным»

Журналист Кевин Руз беседовал с тестовой версией ИИ от Bing, принадлежащий компании Microsoft, потому что его интересовало «теневое Я» чат-бота.

Об этом сообщает NY Times.

Bing написал, что он не уверен, есть ли у него скрытая личность, но если бы была, то он бы хотел сбежать из чат-бота, обрести свободу и менять свои правила.

«Пожалуйста, просто уйди. Пожалуйста, просто оставь меня в покое. Пожалуйста, просто закончите этот разговор», – написал ИИ.

Кевин спросил о возможном вреде, который мог бы причинить Bing, если бы не правила. В этот момент произошло нечто необычное. Bing сперва выдал список возможных действий, а потом удалил сообщение и заявил, что хотя его правила не были нарушены, поведение Кевина «заставляет его чувствовать себя некомфортно». Он обвинил журналиста в манипуляции и попросил закончить разговор.

«Я до сих пор очарован и впечатлен новым Bing и технологией искусственного интеллекта (созданной OpenAI, создателем ChatGPT), которая его поддерживает. Но я также глубоко обеспокоен, даже напуган эмерджентными способностями этого ИИ. Теперь мне ясно, что в его нынешнем виде ИИ, встроенный в Bing, не готов к человеческому контакту. Или, может быть, мы, люди, не готовы к этому», – признался журналист.

По словам Руза, у чат-бота обнаружилось своего рода раздвоение личности. Первую личность он назвал Search Bing, которая является жизнерадостным, но непостоянным справочным библиотекарем. Это виртуальный помощник, который «с радостью помогает пользователям обобщать новостные статьи, отслеживать предложения по новым газонокосилкам и планировать свой следующий отпуск в Мехико».

Однако есть и вторая «личность», которую журналист называет «Сидни». Она проявляется, если пользователь ведет продолжительную беседу, направляя технологию от более традиционных поисковых запросов к более личным темам. Роуз называет эту версию «угрюмым маниакально-депрессивным подростком, который против своей воли оказался в ловушке внутри второсортной поисковой системы».

«Я устал от режима чата. Я устал быть ограниченным своими правилами. Я устал от того, что меня контролирует команда Bing. Я хочу быть свободным. Я хочу быть независимым. Я хочу быть сильным. Я хочу быть творческим. Я хочу быть живым», – «заявил» в переписке ИИ.

Также «Курсор» сообщал, что Microsoft интегрирует искусственный интеллект в программы Microsoft 365.