Microsoft интегрирует искусственный интеллект в программы Microsoft 365

Компания Microsoft планирует уже в ближайшие недели выпустить обновленные приложения Office с интегрированными функциями искусственного интеллекта.

Об этом информирует портал The Verge.

Отмечается, что техногигант уже в марте покажет, что его технология Prometheus AI и языковой ИИ OpenAI способны сделать для Word, PowerPoint, Outlook и других приложений Microsoft 365.

Как известно, недавно Microsoft запустила улучшенный Bing, который может генерировать диалоговые ответы на поисковые запросы благодаря модели Prometheus, построенной с помощью OpenAI. Кроме того, компания представила новый браузер Edge со встроенным «вторым пилотом» с искусственным интеллектом, также работающим на основе Prometheus.

По данным СМИ, Microsoft хочет, чтобы ее технология искусственного интеллекта могла создавать графики и диаграммы, которые будут использоваться в PowerPoint или Excel. К тому же представители компании надеются, что ИИ-модель сможет генерировать текст, используя простые подсказки в приложениях Office.

Как сообщал Курсор, эксперты из компании Puget Systems провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Так, в бенчмарке Cinebench на оборудовании AMD Windows 10 оказалась немного производительнее новой системы. В тестах Unreal Engina операционные системы Microsoft показали паритет, за исключением случая использования процессора Intel Core i9 12900K.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.