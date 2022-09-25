Илон Маск готов предоставить жителям Ирана услуги Starlink на фоне протестов в стране

SpaceX хочет дать доступ иранцам к услуге спутниковой широкополосной связи, которая уже была предоставлена ​​Украине для ее борьбы с вторжением россии.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что активирует спутниковый интернет-сервис Starlink в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты приняли меры «для продвижения свободы интернета и свободного потока информации» для иранцев.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, министерство финансов США в пятницу выпустило руководство по расширению интернет-услуг, доступных для иранцев, несмотря на санкции США в отношении страны.

Связаться с Маском для получения комментариев или разъяснений относительно разрешения Starlink на работу в Иране агентству не удалось.

Ранее на этой неделе Маск заявил, что компания хочет предоставить иранцам услугу спутниковой широкополосной связи Starlink, которая уже была предоставлена ​​Украине для ее борьбы с вторжением россии*.

Представитель Госдепартамента США, в свою очередь, отметил, что, если SpaceX решит, что для какой-либо деятельности, направленной против иранцев, требуется конкретная лицензия, «управление по контролю над иностранными активами приветствует это и готово расставить приоритеты».

Как сообщал Курсор, в конце августа руководитель SpaceX Илон Маск официально объявил о заключении компанией партнерского соглашения с T-Mobile. Компании договорились о совместном решении проблемы мертвых зон.

По словам Маска, со следующего года смартфоны пользователей смогут подключаться к спутниковым аппаратам Starlink V2 напрямую. Такой подход, в частности, призван устранить мертвые зоны по всей планете.

Также Курсор информировал о том, что Илон Маск сообщил о наращивании кибератак со стороны рф на Starlink в Украине. По его словам, Starlink пока отбивает российские хакерские атаки, направленные на заглушение и взлом спутникового интернета системы Starlink в Украине, но в рф наращивают усилия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!