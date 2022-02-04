Илон Маск проведет крупную презентацию космического корабля SpaceX Starship

Уже через 6 дней, 10 февраля, состоится презентация корабля SpaceX Starship, который, по словам Илона Маска, разработан для того, чтобы доставлять людей на Луну и на Марс.

На следующей неделе Илон Маск проведет презентацию звездного корабля SpaceX, отправляющегося на Марс. Это будет первый раз, когда Маск представит обновленную информацию о космическом корабле с 2019 года.

Об этом пишет Independent.

Ожидается, что SpaceX проведет испытания, в ходе которых Starship впервые выйдет на орбиту. В последние месяцы был проведен ряд высотных полетов, но попытки провести это крупное орбитальное испытание были отложены, в частности, из-за проблем с регулирующими органами.

Starship — это большая надежда SpaceX на будущее космических путешествий. Главный исполнительный директор компании Илон Маск заявил, что он является ключевым для его планов по полету на Луну и Марс, и что его огромные размеры необходимы для перевозки грузов, необходимых для путешествия и жизни на других планетах.

По словам главы SpaceX, презентация состоится в четверг, 10 февраля, в 8 часов вечера по техасскому времени.

Это заявление прозвучало в конце серии твитов, в которых Маска спрашивали о будущем Starship. Миллиардер объявил, что в 2022 году ожидается, что другая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX будет запускаться примерно раз в неделю.

Курсор ранее писал, что Илон Маск рассказал, сколько стоит отправить человека на Марс. В 2,5-часовом интервью Илон Маск рассказал об искусственном интеллекте, криптовалюте и освоении космоса. В частности, миллиардер назвал цену полета человека на Марс.

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