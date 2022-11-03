Имеет два экрана: Nokia выпустила самый дешевый телефон 2022 года

Объем памяти телефона, как для бюджетной модели, просто впечатляющий — 4 Гб.

В продажу поступила модель Nokia 2780 Flip от компании HMD Global (ранее известной как Nokia). Производитель не перестает удивлять ретро-дизайном и низкими ценами.

Об этом сообщается на официальном сайте nokia.com.

Работу аппарата обеспечивает 4-ядерный недорогой чип Qualcomm Snapdragon 215, частота которого составляет 1,3 ГГц. В «комплекте» имеется также графический ускоритель Adreno 308 и LTE-модем Snapdragon X5, максимальная скорость загрузки которого выдает 150 Мбит/с. Работает аппарат на операционной системе KaiOS 3.1.

Объем памяти, как для бюджетной модели, просто впечатляющий — 4 Гб. Правда, непонятно, зачем столько, ведь это не смартфон с трехсенсорной камерой, снимающей фото и видео приличного качества, которому необходимо много памяти, чтобы весь контент хранить. Но камера все же, есть: на 5 Мп и светодиодной вспышкой.

Флеш-память составляет 512 Мб. Расширить память до 32 Гб можно при помощи microSD-карты — разъем имеется.

В еще «раскладушку» оснастили аж двумя экранами — на внешней и внутренней стороне верхней панели. Габариты TFT-дисплеев невелики, разрешение, соответственно, — тоже: 320 х 240 пикс. и 160 х 128 пикс.

Ценник дешевого телефона Nokia 2780 Flip — 89,99 долларов.

«Курсор» писал ранее, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.