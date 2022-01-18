Инсайдеры назвали дату выхода iPhone SE 3

По данным японских источников новый смартфон от Apple будет презентован уже через несколько месяцев.

По данным японского блога MacOtakara, весной 2022 года состоится официальная презентация iPhone SE3 и iPadAir5.

iPadAir пятого поколения похож на iPad Air4 2020 года. Новинка будет оснащена 10,9-дюймовым экраном и однообъективной зеркальной основной камерой. Основное отличие iPad Air 5 от предыдущих моделей касается устройства.

На передней панели iPad Air 5 вы найдете 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с поддержкой 5G и новый мощный процессор A15Bionic. Этот же чип используется в iPhone 13.

Курсор также писал, что инсайдеры рассказали о ценах на iPhone 14. Один из аргументов против Apple заключается в том, что цены на ее продукцию неоправданно высоки. Это большая маржа, которая позволяет компании получать большую прибыль от продаж iPhone и собирать основную часть своей прибыли на этом рынке. Поклонники концерна из Купертино должны быть готовы к тому, что компания повысит цены на iPhone 14-й серии.

Кроме того, в 2021 году продажи ПК по всему миру выросли на 15%. Всего в 2021 году было продано 348,8 миллиона единиц персональных компьютеров и ноутбуков — это самый высокий показатель с 2012 года.

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