В 2021 году продажи ПК по всему миру выросли на 15%

Всего в 2021 году было продано 348,8 миллиона единиц персональных компьютеров и ноутбуков — это самый высокий показатель с 2012 года.
Причина роста популярности настольных компьютеров — переход на домашнее обучение и удаленную работу из-за последствий распространения вируса COVID-19.
Известно, что самым популярным производителем ПК в 2021 году был Lenovo с ростом продаж на 14,1%
Рынок ПК, возродившийся в первые месяцы 2020 года после начала пандемии коронавируса, в связи с переходом на удаленную работу и учебу продолжил тенденцию с еще большей интенсивностью в прошлом году и вернулся к объемам 2012 года.
Сообщается, что задержки в цепочке поставок из-за кризиса полупроводников не только не замедлили, но создали еще более резкий подъем спроса на ПК.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Индия и Великобритания начали переговоры о свободной торговле.
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