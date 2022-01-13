В 2021 году продажи ПК по всему миру выросли на 15%

Тенденция роста продаж компьютеров не только сохраняется, но и растет уже не первый год.

Всего в 2021 году было продано 348,8 миллиона единиц персональных компьютеров и ноутбуков — это самый высокий показатель с 2012 года.

Причина роста популярности настольных компьютеров — переход на домашнее обучение и удаленную работу из-за последствий распространения вируса COVID-19.

Известно, что самым популярным производителем ПК в 2021 году был Lenovo с ростом продаж на 14,1%

Рынок ПК, возродившийся в первые месяцы 2020 года после начала пандемии коронавируса, в связи с переходом на удаленную работу и учебу продолжил тенденцию с еще большей интенсивностью в прошлом году и вернулся к объемам 2012 года.

Сообщается, что задержки в цепочке поставок из-за кризиса полупроводников не только не замедлили, но создали еще более резкий подъем спроса на ПК.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Индия и Великобритания начали переговоры о свободной торговле.

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