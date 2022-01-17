Инсайдеры рассказали о новых функциях Android 13

В следующей версии операционной системы Android будет изменен визуальный дизайн и добавлена новая система уведомлений для приложений. Потенциал будущих обновлений ОС для смартфонов раскрыли журналисты ArsTechnica.

Об этом пишет internetua.

Android 13 добавит новые возможности для персонализации новой системы дизайна. Согласно предварительным данным, будет четыре вариации обновленной темы. Среди них стандартная тема Android 12 TonalSpot и три новые темы — Vibrant, Expressive и Spritz.

Новая версия также доработает систему уведомлений. В Android 13 пользователи должны будут открывать всплывающее окно разрешения для уведомлений, и пользователи смогут сразу разрешить или запретить их появление на экране.

Курсор также писал, что инсайдеры рассказали о ценах на iPhone 14. Один из аргументов против Apple заключается в том, что цены на ее продукцию неоправданно высоки. Это большая маржа, которая позволяет компании получать большую прибыль от продаж iPhone и собирать основную часть своей прибыли на этом рынке. Поклонники концерна из Купертино должны быть готовы к тому, что компания повысит цены на iPhone 14-й серии.

Кроме того, в 2021 году продажи ПК по всему миру выросли на 15%. Всего в 2021 году было продано 348,8 миллиона единиц персональных компьютеров и ноутбуков — это самый высокий показатель с 2012 года.

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