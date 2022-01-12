Инсайдеры рассказали о ценах на iPhone 14

Один из аргументов против Apple заключается в том, что цены на ее продукцию неоправданно высоки. Это большая маржа, которая позволяет компании получать большую прибыль от продаж iPhone и собирать основную часть своей прибыли на этом рынке. Поклонники концерна из Купертино должны быть готовы к тому, что компания повысит цены на iPhone 14-й серии.

Появилась информация о том, что Apple повысит цены на многие модели предстоящего iPhone 14. Об этом сообщил сетевой информатор с ником LeaksApplePro. По его словам, повышение цен коснется только версии Pro. В сентябре компания выпустит четыре модели в дополнение к базовой: iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14ProMax. Цена iPhone 14 останется такой же, как и iPhone 13 — $799.

iPhone 14 Max будет стоить на 100 долларов дороже (899 долларов), чем базовая версия, и станет дебютом в линейке компании. Повышение цен касается версии Pro. Да, цена iPhone 14 Pro составляет $1099, а iPhone 14 ProMax — $1190. На фоне стоимости предшественника увеличение составит $100.

Курсор ранее сообщал, что Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari. Apple обновила дизайн Safari в последней бета-версии iOS 15 (Developer Beta 6), сделав адресную строку более похожей на то, к чему привыкли пользователи, и предоставив возможность разместить ее вверху или внизу экрана.

Также мы писали, что Apple заплатит 300 млн долларов штрафа за нарушение патентов. Apple была оштрафована на 300 миллионов долларов за нарушение патентов, принадлежащих PanOptis Patent Management. Производитель iPhone и iPad не смог избежать штрафа, но размер компенсации все же уменьшили

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