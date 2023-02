Искусственный интеллект предсказал, когда мир, вероятно, достигнет ключевого порога потепления

Мир, скорее всего, преодолеет согласованный на международном уровне порог изменения климата примерно через десять лет и продолжит нагревать воздух, чтобы преодолеть следующий предел потепления примерно в середине века, даже при значительном сокращении загрязнения, прогнозирует искусственный интеллект в новом исследовании, которое более пессимистично, чем предыдущие моделирования.

Исследование, опубликованное в понедельник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вновь разжигает дискуссию о том, возможно ли все еще ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, как это предусмотрено в Парижском соглашении по климату 2015 года, чтобы свести к минимуму наиболее разрушительные последствия изменения климата. По словам ученых, мир уже потеплел на 1,1 или 1,2 градуса с доиндустриальных времен или с середины 19 века.

Двое ученых-климатологов, использующих ИИ, подсчитали, что Земля преодолеет отметку в 1,5 градуса между 2033 и 2035 годами. Их результаты согласуются с другими, более традиционными методами прогнозирования того, когда Земля преодолеет отметку, хотя и с немного большей точностью.

«Придет время, когда мы назовем цель 1,5C для максимального потепления мертвой, без тени сомнения. И эта статья может стать началом конца цели 1,5C», — сказал в интервью по электронной почте директор Института окружающей среды Университета Брауна Ким Кобб, который не участвовал в исследовании.

Ноа Диффенбо из Стэнфордского университета, соавтор исследования, говорит, что мир находится на грани отметки в 1,5 градуса в «любом реалистичном сценарии сокращения выбросов». По его словам, предотвращение повышения на 2 градуса может зависеть от достижения странами целей по нулевому уровню выбросов к середине этого века.

Исследование, основанное на ИИ, показало маловероятность того, что повышение температуры удастся удержать ниже 2 градусов Цельсия, даже при жестком сокращении выбросов. И в этом ИИ действительно отличается от ученых, которые прогнозировали с помощью компьютерных моделей, основанных на прошлых наблюдениях, сказал Диффенбо.

По расчетам ИИ, в сценарии с высоким уровнем загрязнения мир достигнет отметки в 2 градуса примерно к 2050 году. Более низкое загрязнение может предотвратить это до 2054 года, подсчитало машинное обучение.

