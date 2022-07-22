Искусственный интеллект применят при иммунотерапии рака

Профессор медфакультета в Технионе провел исследования, которые позволят применить ИИ в иммунотерапии онкобольных. Это сделает лечение более безопасным и менее дорогостоящим.

Онкологи разрабатывают разные схемы и протоколы лечения онкозаболеваний. Они задаются вопросом, насколько реально помочь иммунотерапией в лечении рака? Страховые компании также обеспокоены вопросом эффективности такого лечения, поскольку оно стоит дорого.

Профессор Керен Ицхак из медицинского факультета имени Рут и Брюса Раппапорт в Технионе — Израильском технологическом институте — ответил на эти вопросы. Применение искусственного интеллекта является простым и недорогим методом ответа на этот вопрос для каждого отдельного пациента.

Результаты исследований профессора Ицхака были недавно опубликованы в журнале Nature Communications. Кроме того, они включены в раздел «Основные моменты работы ИИ» на веб-странице, посвященной раку.

Иммунотерапия — это недавняя разработка для лечения рака. Ранее этот метод не применялся. А сейчас подтверждены факты полной ремиссии у пациентов, для которых были недоступны другие способы. Важно, что этот метод имеет значительно уменьшить побочные эффекты по сравнению с химиотерапией.

Ранее «Курсор» писал, что назван витамин, который провоцирует рак. Во многие продукты добавляют фолиевую кислоту. Однако слишком большое количество этого витамина может быть связано с повышенным риском развития рака.

Также мы публиковали, что ученые решили начать лечить рак при помощи червей.