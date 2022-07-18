Ученые решили начать лечить рак при помощи червей

На данный момент исследователям не до конца понятно, как управлять паразитами после подселения в организм человека.

Ученые из Университета Осаки решили одеть червей-паразитов Anisakis simplex, чтобы затем отправить в организм больного для борьбы с раком.

О новом исследовании написали в журнале Interesting Engineering.

Промежуточными хозяевами чаще всего являются сельдь и осетровые рыбы. Они могут отлично транспортировать медицинские препараты от рака в организм. И вот ученые создали специальный гидрогель, который поможет защитить их тела от лекарств от рака.

Толщина «спецкостюма» составляет примерно 0,01 миллиметра. Они не должны мешать ни выживанию, ни перемещению червей, когда те будут находиться в организме человека.

Как рассказал один из авторов исследования Виланд Мубарок, черви могут применяться не только в медицинской сфере, но и в сельском хозяйстве. С их помощью можно переносить полезные бактерии к корням растений.

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