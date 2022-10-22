Исследователи создали «зомби»: для чего это нужно

Корейские и египетские ученые вырастили в лаборатории грибы-зомби Cordyceps, которые могут помочь в лечении рака и в борьбе с вирусами.

Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о сотнях различных видах грибов, которые умеют уникальным образом порабощать безвольных жертв ради управления их телами и заражения других насекомых. Их эффект сравним с плесенью – Cordyceps распространяется и разрастается по телу жертвы до самой её смерти.

Однако, эти «зомби» приносят не только вред, но и пользу. Это связано с наличием химического соединения по названию кордицепин, характеризующимся противовирусными и противораковыми свойствами. Эти грибы используют для пищи в азиатских странах, а также для лекарств и биодобавок.

Исследование этих грибов сопряжено с проблемами, потому что они редко встречаются в дикой природе, а их лабораторное культивирование было безуспешным. Однако, это решили исправить ученые из Кореи и Египта.

Сперва они предприняли попытку выращивания хищных грибов, используя зерна коричневого риса. Они зафиксировали падение концентрации кордицепина. После этого они перешли к использованию насекомых – грибы-зомби взаимодействовали с мучными червями, сверчками и кузнечиками.

Автор экспериментов доктор Ми Кен Ли рассказал, что концентрация кордицепина в грибах, которые были выращены на белке насекомых, возросла в 100 раз. Дополнительные исследования указали на прямую взаимосвязь между уровнем содержания кордицепина и тем, каким насекомым питался гриб. По информации ученых, выращивание грибов не столь важно, как белки и жиры.

Исследователи надеются, что результаты их экспериментов помогут научиться экономично производить кордицепин в больших объемах. Они утверждают, что есть необходимость в больших объемах насекомых для производства кордицепина в промышленных масштабах.

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