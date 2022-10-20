Уснуть и все забыть: ученые научились стирать воспоминания

Контролируемое удаление во сне ненужных воспоминаний может помочь многим людям избавиться от травматических воспоминаний.

Некоторая информация, хранящаяся нашим мозгом, не нужна человеку, но забыть ее не получается. Ученые смогли добиться целенаправленного удаления ненужных воспоминаний.

Ученые длительное время работают над разгадкой секретов сложной системы человеческого мозга. Недавние исследования немного приблизили их к этой цели, пишет The Guardian.

Теорию стирания воспоминаний изучала группа ученых из Йоркского университета. Они начали с изучения звуков, которые во время сна способны усиливать или, наоборот, минимизировать значимость воспоминаний.

Значение таких экспериментов сложно переоценить — такой подход может помочь многим людям, живущим с травматическими воспоминаниями.

Ученые наблюдали за 29 людьми, участвовавшими в эксперименте. Для них на мониторе показывались различные пары слов, причем первым словом всегда был предмет, а вторым показывали какое-то место или человека.

Участникам всего показывали в разных комбинациях 60 пар слов: предмет + человек или место. Получилась выборка из 120 ассоциаций.

Во время появления на экране пары слов, вслух произносилось название предмета. После этого у тестируемых проверялись возникшие ассоциации, они сами выбирали пару из шести предложенных вариантов.

Потом в лаборатории люди засыпали под контролем ученых, которые в определенной фазе сна включали аудиозапись 30 слов-предметов.

После этого снова проводился тест на ассоциации. Эксперимент показал, что способность вспомнить первое выученное слово в сочетании со словом, указывающим на объект, увеличивалась, если произношение слова-предмета называлось во сне. А если слово не называлось, то способность к запоминанию снижалась. Кроме того, ученые выяснили, что способность вспомнить второе слово вместе с тем же названием предмета снижалась.

Таким образом ученым удалось смоделировать ситуацию, когда есть два конкурирующих воспоминания и, научились влиять на человека, чтобы он забыл одно из них.

Авторы исследования предупредили, что потребуются дополнительные эксперименты, чтобы разобраться, как это работает, но ясно, что это в будущем поможет людям избавиться от травматических воспоминаний.

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