Израиль обвиняют в блокировании GPS в Восточном Средиземноморье — СМИ

Такое предположение было высказано на фоне заявления министра обороны Бени Ганца о том, что Тель-Авив и союзники готовы к любой попытке Ирана к атаке с использованием ракет, реактивных снарядов и беспилотников.

В восточной части Средиземного моря были вновь зафиксированы необъяснимые помехи в системе навигации GPS.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что навигационный сервис был заблокирован в ряде локаций на территории Сирии, Кипра, Ливана, Турции и Израиля. При этом подобные сбои фиксируются регулярно с 2019 года.

«В настоящее время источник блокировки GPS не ясен. Не исключено, что это следствие активности российского военного контингента в Сирии или кораблей вмф россии в Средиземном море. Большинство российских военных кораблей оборудовано системами, способными заблокировать работу GPS. Как заявила Европейская организация по авиационной безопасности, это могут быть и системы подавления дронов. Такую блокировку ощущают на гражданских пассажирских самолетах, но не на автомобилях», — пишет издание.

При этом ряд зарубежных СМИ предположили, что источником сбоев GPS может быть Израиль. В частности, такое предположение было высказано на фоне заявления министра обороны страны Бени Ганца о том, что Израиль и союзные ему страны готовы к любой попытке Ирана к атаке с использованием ракет, реактивных снарядов и беспилотников.

В то же время специалисты разделяют полную блокировку и подавление GPS. Так, в первом случае GPS просто перестает работать в определенной местности, в то время как при подавлении GPS выдает неправильное местоположение.

«До сих пор (2019-2020 годы) в Восточном Средиземноморье, а также в Эгейском и Черном морях наблюдалась только блокировка, но не подавление. Но жалобы были очень многочисленны, сотни случаев. Подозрение тогда падало на вмф россии*, которые активировали такую аппаратуру в ходе маневров. В россии блокираторы и глушилки GPS активируются вблизи всех стратегических и военных объектов, с расчетом на защиту от НАТО. В ходе войны против Украины российская армия активно пользуется такой аппаратурой, особенно в Крыму и вокруг него», — говорится в материале.

Также отмечается, что в июне 2019 года было получено много жалоб от самолетов, которые хотели приземлиться и взлететь из аэропорта Бен-Гурион, однако столкнулись с блокировкой GPS. Тогда острота проблемы несколько смягчалась тем, что гражданские самолеты при ориентировании опираются не только на GPS, но и на другие системы навигации, а также на независимую навигационную аппаратуру на самом воздушном судне, работающую по принципу гироскопа.

«Следует иметь в виду, что аппаратура для блокировки и подавления GPS достаточно распространена. Она есть не только у Израиля или россии, но и у Сирии и Ирана. А, значит, разумно предположить, что она есть и у ХАМАСа и «Хизбаллы». … Хуже того: несмотря на то, что использование такой аппаратуры в большинстве стран (например, в Израиле) запрещено, ее можно свободно купить в интернете», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, небо над всей территорией Израиля, а также вдоль южного побережья Турции, Сирии, Ливана и Кипра, является горячей точкой глушения GPS.

Также Курсор информировал о том, что россия концентрирует свои усилия на глушении спутников и нарушении сигнала GPS, используемого самолетами, кораблями, автомобилями и обычными людьми.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!