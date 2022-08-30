В Израиле массовые сбои в работе GPS: кто глушит сигналы

Глушение спутниковой системы GPS, зафиксированное в последнее время в Израиле, может быть вызвано работой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Небо над всей территорией Израиля, а также вдоль южного побережья Турции, Сирии, Ливана и Кипра, является горячей точкой глушения GPS. Помехи GPS создавали, как ранее считалось, российские военные системы в Сирии, но также возможно, что израильские системы обеспечивают такой же эффект.

Глушение спутниковой системы глобального позиционирования, усилившееся в последнее время, в основном затрагивает пассажирские самолеты, а не наземные системы транспортных средств. Европейская организация по безопасности аэронавигации заявила, что помехи могут быть связаны с использованием систем защиты от беспилотников.

Министр обороны Бени Ганц недавно подтвердил, что Израиль и его соседи создали региональный альянс противовоздушной обороны, который обеспечил «предотвращение попыток Ирана бросить вызов Израилю и другим странам Ближнего Востока». Ганц заявил, что альянс противовоздушной обороны занимается «попытками Ирана атаковать страны региона с использованием ракет, крылатых ракет и беспилотников».

В ЦАХАЛе не подтвердили напрямую, что являются причиной помех GPS, но заявили, что «действуют по ряду направлений против различных угроз на всех фронтах».

В июне 2019 года Управление аэропортов Израиля впервые объявило о вмешательстве в работу систем GPS в воздушном пространстве Израиля после многочисленных жалоб пилотов, приземляющихся в международном аэропорту Бен-Гурион.

«В кабине ощущаются две вещи. Во-первых, это «простое глушение», снижение точности навигации самолета», — сказал в то время пилот EL AL.

Он рассказал, как это проявляется: «Недавно начался своего рода «захват» сигнала, после чего самолет «появляется» в другом месте. Это не опасно, но раздражает. Однажды я зашел на посадку в аэропорту Бен-Гурион и неожиданно получил предупреждение о том, что нахожусь близко к земле, потому что GPS думал, что я нахожусь над Иерусалимскими холмами», — добавил капитан.

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