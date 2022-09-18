Израиль занял первое место в мире по доступности интернета

Для оценки специалисты измеряли соотношение тарифов для широкополосного мобильного и фиксированного интернета и средней почасовой зарплаты в стране.

Израиль занимает первое место в рейтинге доступности интернета.

Соответствующий рейтинг был составлен из 117 стран специалистами сервиса VPN Surfshark.

Согласно данным рейтинга, для оплаты фиксированного интернета в Израиле нужно работать 19 минут, мобильного – всего 5 минут.

Для сравнения: жителям Кот-д`Ивуара нужно работать более 65 часов, чтобы оплатить месячный доступ к фиксированному широкополосному интернету. Страна занимает последнее место в рейтинге. В среднем по миру этот показатель в десять раз меньше и составляет 6 часов 31 минуту.

В целом, за последний год доступность фиксированного интернета в мире немного снизилась (нужно работать в среднем дольше на 6 минут), мобильного, наоборот, повысилась (нужно работать на 2 минуты меньше).

Рейтинг доступности интернета является составной частью исследования цифрового качества жизни в разных странах. Для оценки специалисты Surfshark измеряли соотношение самых дешевых тарифов для широкополосного мобильного и фиксированного интернета и средней почасовой зарплаты в стране.

Как сообщал Курсор, по данным Центрального статистического бюро, Иерусалим имеет худшее качество жизни из 16 крупнейших городов Израиля. Кфар-Саба получил самый высокий результат. Тель-Авив занял шестое место.

Кфар-Саба получил наивысшие оценки в большинстве оцениваемых областей: ожидаемая продолжительность жизни, плотность жилья, удовлетворенность жильем, удовлетворенность чистотой района, удовлетворенность парками и зелеными насаждениями и общая уверенность в своем жилом районе.

Иерусалим набрал больше среднего в 18 из измеренных областей и ниже среднего в 33 областях. Иерусалим опустился на последнее место по основным критериям качества жизни: уровень безработицы, удовлетворенность соседством, удовлетворенность экономической ситуацией и доступ к компьютерам.

Также Курсор писал о том, что эксперты назвали самые здоровые страны мира.