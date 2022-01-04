Иерусалим занял последнее место по уровню жизни в Израиле

По данным Центрального статистического бюро, Иерусалим имеет худшее качество жизни из 16 крупнейших городов Израиля. Кфар-Саба получил самый высокий результат. Тель-Авив занял шестое место.

Об этом сообщает Globes.

Центральное статистическое бюро разделило оцениваемые города на три категории. Городами выше среднего были Кфар-Саба, Реховот, Рамат-Ган, Ришон-ле-Цион, Беэр-Шева и Тель-Авив. Городами среднего уровня были Холон, Нетания, Петах-Тиква и Хайфа. Городами ниже среднего были Бейт-Шемеш, Ашкелон, Ашдод, Бней-Брак, Бат-Ям и Иерусалим.

Кфар-Саба получил наивысшие оценки в большинстве оцениваемых областей: ожидаемая продолжительность жизни, плотность жилья, удовлетворенность жильем, удовлетворенность чистотой района, удовлетворенность парками и зелеными насаждениями и общая уверенность в своем жилом районе.

В то время как Тель-Авив лидировал с точки зрения возможностей трудоустройства, доли школьников, получивших аттестат зрелости и доступа к компьютерам, он был хуже из-за завышенных цен на жилье и арендной платы, удовлетворенности балансом работы и личной жизни, чувства безопасности в районе и качеством воды.

Иерусалим набрал больше среднего в 18 из измеренных областей и ниже среднего в 33 областях. Иерусалим опустился на последнее место по основным критериям качества жизни: уровень безработицы, удовлетворенность соседством, удовлетворенность экономической ситуацией и доступ к компьютерам.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети показали удивительные виды национального парка Арбель.

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