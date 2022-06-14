Израильская компания представила революционную тактическую сенсорную систему

Israel Aerospace Industries представила на выставке в Европе систему, которая способна обнаружить, отследить и классифицировать практически любую воздушную или наземную угрозу.

Israel Aerospace Industries (IAI) представила GREEN LOTUS (ELI-2139), свою новейшую тактическую многоцелевую многосенсорную систему, в рамках Eurosatory — ведущей европейской выставки по наземной обороне и безопасности.

Система GREEN LOTUS предназначена для обеспечения высокоэффективной борьбы с ракетами, артиллерией и минометами (C-RAM), а также для наблюдения воздушными и наземными силами.

Способность GREEN LOTUS вести воздушное и наземное наблюдение особенно ценна как средство защиты сил.

Israel Aerospace Industries (IAI) unveils its latest tactical multi-mission, multi-sensor system: GREEN LOTUS (ELI-2139) Designed to provide high performance Counter-Rocket, Artillery & Mortar (C-RAM) + Air & Ground Surveillance capabilities to maneuvering & stationary forces pic.twitter.com/91tGSCg9gt — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) June 13, 2022

Это достигается благодаря уникальному набору датчиков, как активных, так и пассивных, которые максимально повышают эффективность противодействия и ситуационную осведомленность.

По сути, GREEN LOTUS объединяет датчики IAI-ELTA в автоматизированную систему для обнаружения, отслеживания, классификации и идентификации широкого спектра различных воздушных и наземных целей.

Все эти данные собираются и обрабатываются на командно-контрольном пульте, который способен обнаруживать, классифицировать и идентифицировать угрозы благодаря искусственному интеллекту.

Курсор ранее писал, что Израиль представил новый роботизированный боевой автомобиль BLR-2. Автомобиль оснащен платформой типа BLR-2, 30-мм автономной башней, разработанной Управлением танков и БТР, системой активной защиты «Железный кулак» компании Elbit, системой контроля огня и управления полетами, роботизированным автономным комплектом, а также системами оповещения.