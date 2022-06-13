Израиль представил новый роботизированный боевой автомобиль BLR-2

Новая роботизированная боевая платформа BLR-2, вооруженная 30-мм пушечной башней и ракетной установкой представлена на выставке на выставке обороны и безопасности Eurosatory.

Новейшая разработка израильской роботизированной боевой машины будет продемонстрирована в павильоне компании Elbit Systems на выставке обороны и безопасности Eurosatory.

Автомобиль оснащен платформой типа BLR-2, 30-мм автономной башней, разработанной Управлением танков и БТР, системой активной защиты «Железный кулак» компании Elbit, системой контроля огня и управления полетами, роботизированным автономным комплектом, а также системами оповещения.

Машина оборудована капсулированным беспилотным аппаратом для разведывательных миссий и комплектом пассивного зондирования от компаний Elbit Systems и Foresight.

Новая разработка, созданная под руководством DDR&D и Управления танков и БТР Министерства обороны, объединяет в себе ряд передовых технологий. Автомобиль имеет передовые возможности маневрирования, способен нести тяжелую и разнообразную нагрузку, он имеет встроенную систему для транспортировки и приема БПЛА.

В боевую платформу будут интегрированы прицелы, пусковая установка IAI и ракеты «Спайк» компании Rafael Advanced Defense Systems. Возможности M-RCV включают в себя автономное решение для передовой разведки и контролируемую смертоносность в условиях бездорожья.

Возможна работа техники и днем и ночью при разных погодных условиях. Особое внимание уделяется оперативной эффективности, простоте и минимальному участию оператора в процессах.

Система является совместным продуктом многолетних инвестиций DDR&D и Управления танков и БТР. Полевые испытания начнутся в 2023 году.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ создаст новый штаб оперативной группы в секторе Маккабим.

Напомним, Washington Post утверждает, что журналистку Абу Акле убили солдаты ЦАХАЛа.