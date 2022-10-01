Израильская OX Security разработала стартап в области кибербезопасности и привлекла 34 млн долларов инвестиций

Компания OX Security, основанная двумя бывшими менеджерами Check Point, разработала новый стандарт безопасности цепочки поставок программного обеспечения. Это позволило провести сбор средств в размере 34 миллионов долларов в два этапа.

Для израильского стартапа сумма является одной из набольших.

Об этом 1 октября сообщает Globes.

OX Security работает в области обеспечения безопасности цепочки поставок программного обеспечения, защищая все процессы, связанные с разработкой и распространением продукции, прежде чем она попадет к клиентам. Эта сфера, в которой активно работают несколько израильских стартапов, набрала обороты после взлома американской компании SolarWinds Corporation. Нарушение зафиксировали в конце 2020 года. Атака была описана как самый серьезный подобный инцидент в истории США.

Хакерам, по всей видимости из россии и действующим при поддержке государства, удалось проникнуть в систему разработки программного обеспечения компании SolarWinds, которая разрабатывает системы мониторинга ИТ-инфраструктуры. Они испортили процесс разработки и внедрили инструменты атаки в периодические обновления, рассылаемые SolarWinds своим клиентам. Когда клиенты загрузили обновление, хакеры сразу же получили доступ к системам около 30 тысяч организаций, включая многие правительственные учреждения США, что свидетельствует о большом потенциальном ущербе от таких атак на цепочки поставок.

OX Security была зарегистрирована как компания в конце июля 2022 года. Два ее основателя, Неацун Зив и Лиор Арзи, покинули Check Point, проработав там около десяти лет. На последних должностях в компании Зив занимал должность вице-президента по кибербезопасности, а Арзи был директором End Point Cyber Security. Зив в настоящее время является генеральным директором OX Security, а Арзи — директором по продуктам.

Многие израильские стартапы занимаются безопасностью цепочек поставок, каждый из которых специализируется на своем аспекте. Самым известным среди этих компаний является Snyk, стоимость которого в прошлом году оценивалась в 8,5 миллиардов долларов.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильские стартапы в 2021 году собрали рекордные 25,6 миллиарда долларов.