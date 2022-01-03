Израильские стартапы в 2021 году собрали рекордные 25,6 миллиарда долларов

Количество и объем иностранных инвестиций в 2021 году также был рекордным.

Израильские стартапы привлекли рекордные 25,6 млрд долларов в 2021 году. Этот показатель на 146% больше суммы, собранной в 2020 году.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Израильские стартапы завершили год удачно: в четвертом квартале компании привлекли 8 миллиардов долларов за 206 раундов по сравнению с 5,7 миллиардами долларов за 170 сделок в третьем квартале.

Ранние раунды (Seed и A) испытали тенденцию к росту в 2021 году, достигнув 3,7 миллиарда долларов в 408 сделках, что на 97% больше, чем в 2020 году, но лишь 14% от общих средств, привлеченных за последний год. На раунды роста (Раунд C +) пришлось 65% всех средств, привлеченных израильскими технологическими компаниями в 2021 году.

Согласно отчету, в 2021 году провели рекордные 155 раундов на сумму более 50 миллионов долларов на общую сумму 18,93 миллиарда долларов. Это резкое увеличение по сравнению с 2019 и 2020 годами, когда таких раундов было 39 и 47 соответственно. Кроме того, было проведено 77 мега-раундов на сумму более 100 миллионов долларов по сравнению с 18 и 20 такими раундами в 2019 и 2020 годах соответственно. Эти раунды составили 14 миллиардов долларов и 55% от общей суммы, собранной в прошлом году.

Отчет показал, что ведущими секторами, когда дело дошло до мега-раундов, были кибербезопасность — 23 и финтех — 21, что резко выросло с восьми и пяти соответственно в 2020 году. Количество и объем иностранных инвестиций в 2021 году также был рекордным, достигнув 18,64 миллиарда долларов, что составляет 73% от общего привлеченного капитала.

Ранее Курсор сообщал, что названы самые многообещающие израильские стартапы 2021 года.

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