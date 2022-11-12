Израильская платформа DeserTech сотрудничает с ООН, чтобы помочь странам Африки

В рамках инициативы хотят восстановить 100 гектаров деградированных земель и реализовать другие важные инициативы.

Израильская платформа климатических технологий DeserTech запустила программу партнерства с Глобальным механизмом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и 11 африканскими странами, возглавляющими проект «Великая зеленая стена».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Великая зеленая стена» является инициативой африканских стран, направленной на восстановление 100 гектаров деградированных земель в регионе Сахеля к 2030 году, создание миллионов рабочих мест и улавливание 250 миллионов тонн углекислого газа из атмосферы.

Запуск израильской программы организовал павильон Сенегала на конференции ООН по климату COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе перед аудиторией из Африки, в которую вошли министры окружающей среды Мали и Мавритании и член парламента из Чада. По словам менеджера по развитию экосистемы DeserTech Синая Гохара Барака, в рамках проекта хотят разработать и внедрить технологии, решающие глобальные проблемы, и превратить Негева в глобальный центр пустынных технологий.

DeserTech, базирующаяся в городе Беэр-Шева в Негеве, является совместной инициативой израильского фонда Merage, Израильского инновационного института, Министерства охраны окружающей среды и Университета Бен-Гуриона в Негеве. Она объединяет политиков, предпринимателей, технологические компании, предприятия, инвесторов, ученых и неправительственные организации для разработки, коммерциализации и продвижения пустынных технологий в области экстремального климата, воды, деградации земель и жизни в отдаленных местах.

DeserTech сотрудничает с ООН и приглашает новаторов из стран «Великой зеленой стены» подать заявку на участие в программе, в ходе которой они совместно определят наиболее насущные потребности, связанные с пустыней, узнают о соответствующих технологиях и будут сотрудничать в разработке конкретных технических решений. Участники примут участие в семи еженедельных онлайн-встречах, поделятся своими проблемами со многими технологическими компаниями, связанными с DeserTech, и лично соберутся на семинар в Негеве. В апреле 2023 года они примут участие в однодневном онлайн-воркшопе по проектированию.

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