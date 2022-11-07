Президент Израиля рассказал, что может спасти планету от климатического кризиса

Глобальный климатический кризис означает катастрофу для Ближнего Востока, но, как и все кризисы, он также открывает возможности.

В Шарм-эль-Шейхе в Египте начинается COP27. Многие мировые лидеры, в том числе и президент Ицхак Герцог, прибудут на Ближний Восток, чтобы найти решения чрезвычайной климатической ситуации, которая сложилась в мире.

«Девятый президент Израиля Шимон Перес говорил о своем видении Нового Ближнего Востока; Я называю это Возобновляемым Ближним Востоком. Возобновляемый Ближний Восток — это развивающийся альянс, призванный найти общие решения, пожалуй, самой большой угрозы для нашего региона: климатического кризиса. Это видение региональной экосистемы устойчивого мира. Регион, который не только «новый» в смысле отличия, но и поддерживается своим собственным позитивным импульсом«», — написал Герцог в статье, опубликованной в The Times of Israel.

«Сегодня я прибываю на COP27 в Египет, первую арабскую страну, заключившую мир с Израилем. После исторического израильско-египетского мирного договора 1979 года Израиль заключил мир с Иорданией и совсем недавно нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Авраамовы соглашения не могли быть приняты достаточно быстро, подталкивая Ближний Восток к быстрому переосмыслению, которое необходимо ему для решения проблем завтрашнего дня. Я горячо надеюсь, что к этой зеленой перегруппировке присоединятся другие страны нашего региона, в том числе наши палестинские соседи, а однажды также Сирия и Ливан», — добавил президент.

«Пусть никто не сомневается: если мир не достигнет цели в 1,5 °C, Ближний Восток пострадает несоразмерно. Жаркий, сухой регион станет жарче и суше. Повышение уровня моря будет угрожать населению прибрежных районов. И именно потому, что мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами, мы должны объединить усилия для поиска общих решений. Наша жизнь зависит от этого», — добавил Герцог.

По словам президента, совершая исторический сдвиг, Израиль интегрируется на Ближний Восток, поскольку его соседи признают, что будущее динамичного взаимодействия с еврейским и демократическим государством, основанное на общей приверженности будущему наших детей, является ключом к светлому будущему.

«Возобновляемый Ближний Восток может стать по-настоящему преобразующим в области чистой энергии как источника солнечной энергии для Европы, Азии и Африки. Там, где другие могли бы видеть бескрайние просторы пустыни от Магриба до Персидского залива, я вижу возможность производить чистую энергию и использовать положение Израиля на пересечении трех великих континентов для экспорта ее в мир. Я впервые высказался в пользу возобновляемого Ближнего Востока в речи 23 февраля, накануне войны на Украине. Продолжающийся рост цен на энергоносители во всем мире только подчеркивает потребность в надежных источниках зеленой энергии», — отметил он.

По словам Герцога, по мере того, как Израиль и его соседи начинают сотрудничать в совместных проектах, которые помогут Европе, Азии и Африке решать свои собственные проблемы в области продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и т. д., этот импульс партнерства станет самоподдерживающимся. Он добавляет, что «это будет возобновляемый мир».

«Именно по этой причине я учредил Израильский климатический форум под эгидой канцелярии президента Израиля, чтобы сохранить окружающую среду во главе национальных приоритетов Израиля и собрать вместе некоторых из самых влиятельных людей в стране для проводите мозговые штурмы и внедряйте творческие решения, чтобы превзойти себя, несмотря на небольшой размер Израиля», — написал президент.

«Возобновляемый Ближний Восток будет впереди по той же причине, по которой Израиль всегда побеждал, несмотря на невзгоды или, может быть, из-за них: потому что другого выбора нет, а климатический кризис действительно является вопросом жизни и смерти.

В нашем все более неспокойном мире Возобновляемый Ближний Восток — луч света с устойчивым питанием. Скептики могут назвать это несбыточной мечтой, но этот трубопровод будет нести зеленую энергию, которая поможет освободить мир от зависимости от ископаемого топлива, создавая при этом устойчивые партнерские отношения, чтобы привести наш регион в новую, более чистую эру», — заявил Герцог.

По словам президента, если мировые лидеры на COP27 серьезно относятся к ограничению глобального повышения температуры, то создание ближневосточных партнерств и присоединение к ним — это разумная, зеленая инвестиция.

Герцог призвал всех делегатов COP27 изучить скрытые возможности полной интеграции Израиля на Ближнем Востоке, добиваться большего партнерства в регионе, а также присоединиться и инвестировать в эту инфраструктуру устойчивого мира. Он добавил, что Возобновляемый Ближний Восток, который строится сейчас, будет приносить дивиденды на многие десятилетия вперед не только народам региона, но и всему миру.

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