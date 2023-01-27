Израильские ученые разработали вещество, которое «убивает бактерии до смерти»

Израильские ученые разработали вещество, которое преодолевает устойчивость к антибиотикам, «убивая бактерии до смерти», сообщили исследователи из Университета Бен-Гуриона изданию Times of Israel.

По словам ученых, это прорыв, который может помочь в борьбе с серьезной угрозой для глобального здравоохранения. Они заявили, что вещество содержит «наноиглы», оказывающие смертельное воздействие на бактерии, и будет превращено в кремы для местного применения и антибактериальные покрытия для поверхностей, заявили ученые, отметив, что оно показало 90% эффективность в уничтожении устойчивых к антибиотикам бактерий в лабораторных условиях. Когда бактерии перестают подвергаться воздействию антибиотиков, это называется устойчивостью к антибиотикам, и эти патогены иногда в просторечии называют супербактериями.

ВОЗ считает это явление «одной из самых больших угроз глобальному здоровью». Поскольку антибиотики действуют, нарушая определенные функции бактерий, исследователи из Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве решили попробовать другой подход: физически уничтожить бактерии.

«Большинство антибиотиков, используемых сегодня, работают, влияя на функции внутри бактерий, но наше решение вместо этого атакует внешнюю часть патогена. Наше решение представляет собой материал из крошечных «наноигл», которые убивают бактерии», — сказала одна из ученых Нофар Иегуда.

Она описала процесс более научным языком в рецензируемом исследовании, подготовленном совместно с профессорами Бен-Гуриона Шошаной Арад, Ариэлем Кушмаро и Леви Гебе, которое было опубликовано в декабре. Они написали, что результаты лабораторных исследований «ясно указывают на прямое влияние шипов — через разрушение мембраны — на бактерии, что привело к гибели клеток».

Компания по передаче технологий Университета Бен-Гуриона запатентовала это вещество и надеется вывести его на рынок.

«Когда мы создаем смесь, она создает топографию «наноиголок» высотой всего один микрон», — сказала Иегуда, которая находится на последнем курсе своей докторской диссертации. исследования. «Они проделывают отверстия в мембранах бактерий, заставляя их внутренности вываливаться наружу и убивая их.

«Поскольку он работает физически — на самом деле нанося физический вред бактериям, — он не будет подвержен устойчивости к антибиотикам. Это важное исследование, учитывая, что ведутся большие поиски веществ, которые преодолевают устойчивость к антибиотикам».

Исследование , опубликованное в прошлом году в медицинском журнале Lancet, показало, что в 2019 году более 1,2 миллиона человек умерли от устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций, и отмечается, что это больше, чем число смертей, вызванных основными глобальными угрозами для здоровья, такими как ВИЧ/СПИД или малярия.

Ранее Курсор писал, что ученые открыли потенциальный метод лечения инфекций, вызванных супербактериями. Ученые изучили проблему устойчивости к противомикробным препаратам — одной из величайших угроз для здоровья человека.

Курсор сообщал, что ученые заявили, что бактерии, вызывающие бубонную чуму, дают ключ к разгадке борьбы с пневмонией и сепсисом. Бубонная чума может не показаться сегодня серьезной проблемой в мире. Хотя в средние века она убила миллионы людей в Европе и была известна как «черная смерть».

Напомним, что обнаружен новый способ повышения эффективности антибиотиков против «супербактерий».