Ученые открыли потенциальный метод лечения инфекций, вызванных супербактериями

Ученые из Университета Голуэя изучили проблему устойчивости к противомикробным препаратам — одной из величайших угроз для здоровья человека.

Ученые обнаружили потенциал для улучшения вариантов лечения супербактерий MRSA с использованием антибиотиков пенициллинового типа, которые сами по себе стали неэффективными. Профессор Джеймс П. О’Гара и доктор Мерве С. Зеден из Школы биологических и химических наук Университета Голуэя руководили исследованием.

Исследование опубликовано в журнале mBio.

«Это открытие важно, потому что оно выявило потенциально новый способ лечения инфекций MRSA с помощью препаратов пенициллинового ряда, которые остаются самыми безопасными и наиболее эффективными антибиотиками», — говорит профессор микробиологии Джеймс О’Гара.

Кризис устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) — одна из самых серьезных угроз для здоровья человека, так как такие супербактерии, как MRSA, ложатся тяжелым бременем на глобальные ресурсы здравоохранения. Группа микробиологических исследований в Университете Голуэя показала, что MRSA может быть гораздо более эффективно уничтожен антибиотиками пенициллинового типа в сочетании с пуринами, которые являются строительными блоками для ДНК.

Доктор Зеден сказал: «Пуриновые нуклеозиды, аденозин, ксантозин, гуанозин представляют собой сахарные версии строительных блоков ДНК, и наша работа показала, что они мешают сигнальным системам в бактериальной клетке, которые необходимы для устойчивости к антибиотикам».

Аарон Нолан — доктор философии, студент Университета Голуэя и был соавтором статьи — сказал: «Поиск новых способов повторной чувствительности супербактерий к лицензированным в настоящее время антибиотикам является важной частью усилий по преодолению кризиса УПП. Наше исследование выявило потенциал пуриновых нуклеозидов в повторной чувствительности MRSA к антибиотикам пенициллинового типа».

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