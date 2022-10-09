Израильский стартап от Oriient использует магнитные поля для обеспечения навигации внутри зданий

Тель-авивская компания Oriient, занимающаяся поиском путей, работает с сетями супермаркетов и розничными торговцами, чтобы покупатели могли ориентироваться в пространстве.

Стандартная навигационная технология может легко доставить из одного конца незнакомого города в другой, но она не может помочь найти любимую марку макарон, например, в супермаркете.

Подробности сообщает Times of Israel.

Это осознание пришло к израильскому предпринимателю Амираму Фришу, когда он искал такой товар в продуктовом магазине однажды, более шести лет назад, и все больше разочаровывался. Ему пришло в голову, что навигация по торговому центру, офисному комплексу, больнице или огромному магазину может быть исключительно сложной задачей.

В 2016 году Фриш, эксперт в области геообработки, взялся за эту задачу и основал Oriient.me. Стартап предложил технологию внутренней навигации для ритейлеров и операторов умных зданий.

Первые два года он провел, выясняя, что не работает. Он исключил GPS и обнаружил, что создание аппаратной инфраструктуры на основе Bluetooth было трудоемким и дорогостоящим делом. В конце концов, Фриш обнаружил, что каждое место в помещении имеет уникальное магнитное поле, и при дополнительном финансировании в 2019 году разработал приложение, которое использует геомагнетизм для точного определения местоположения внутри помещений в радиусе одного метра.

Oriient.me из Тель-Авива установила партнерские отношения с MapsIndoors, цифровой картографической платформой, созданной с помощью Google Maps, и назвала ее MapsPeople. Это позволило его геолокации в помещении создавать карты, чтобы помочь людям ориентироваться и отслеживать внутренние помещения.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильский стартап создал первый в мире автономный улей.