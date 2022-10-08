Израильский стартап создал первый в мире автономный улей

Благодаря ноу-хау пчеловоды могут добираться до ульев только раз в неделю, оставляя пчел восприимчивыми к вредителям и болезням.

Израильский стартап Beewise создал первый в мире автономный улей, который может вместить до 40 пчелиных семей (в общей сложности два миллиона пчел) и заботиться о них с помощью роботизированной солнечной энергии.

Об этом сообщает портал agrarii-razom.

Отмечается, что с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения программа может вычислить необходимые данные, такие как поток пыльцы, количество собранного меда и любые проблемы, когда они возникают.

«Это обеспечивает гораздо более эффективное производство, чем традиционные методы, которые, требуя большого ручного труда, означают, что пчеловоды могут добираться до ульев только раз в неделю, оставляя пчел восприимчивыми к вредителям и болезням», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, израильтяне придумали просто невероятное устройство для пчеловодства. Beehome — это преобразованный контейнер, работающий на солнечной энергии, который объединяет робототехнику, искусственный интеллект, визуализацию, программную платформу и мобильное приложение для круглосуточного наблюдения за пчелами и ухода за ними.

Устройство может вместить до 24 пчелиных семей и автоматически контролирует климатические условия и влажность, обнаруживает и уничтожает вредителей и паразитов, определяет, когда необходимо вмешательство человека. Улей даже собирает мед, который производят пчелы.

Также Курсор информировал о том, что популяции медоносных пчел могут быть уничтожены во всем мире. Вариант вируса, который наносит серьезный ущерб крыльям насекомых, прежде чем в конечном итоге убить их, был обнаружен международной группой исследователей, которые анализировали варианты вируса в течение последних 20 лет.

Новый вариант вируса распространяется клещами варроа, которые широко считаются одной из самых больших угроз для медоносных пчел в мире. Эти клещи проникают в ульи и размножаются, откладывая яйца на куколку.