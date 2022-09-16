Израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе – CSRankings

Эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.

Специалисты организации объяснили результаты наблюдений на официальном сайте.

По их мнению, Технион является университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта. Это ведущее учреждение занимает 16-е место в мире в соответствующей сфере и 10-е место в мире в направлении систем обучения.

Профессор Ши Маннор, руководитель исследовательского центра Техниона. Центр искусственного интеллекта (Tech.AI) факультета электротехники и вычислительной техники Эндрю и Эрны Витерби объяснил, что учебное заведение укреплять свои позиции в качестве ведущего исследовательского института в Израиле. В Европе израильские специалисты лидируют в основных областях искусственного интеллекта благодаря уникальной рабочей среде, которая существует в этой сфере в Технионе.

Технион продолжает проявлять свою активность, нанимая исследователей и студентов для продвижения всех направлений работы в области искусственного интеллекта. Кроме того, университет активно расширяет свои программы и инициативы с университетами и учреждениями по всему миру.

В настоящее время действует около 150 исследователей с различных факультетов, исследовательских центров с обширной деятельностью. Регулярно увеличивается количество учебных программ в этой области и исследовательских инициатив, которые являются результатом сотрудничества между Технионом и ведущими компаниями и организациями. Эти исследователи работают над применением передовых инструментов и методологий искусственного интеллекта во многих областях, включая, помимо прочего, гражданское строительство, медицинские исследования и науку о данных.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые из Техниона смогли реализовать добычу электрического тока из морских водорослей экологически безопасным методом.