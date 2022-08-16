Как действовать, если вы пролили на ноутбук воду или кофе

Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы спасти ноутбук, если вы случайно пролили на него кофе, воду или другую жидкость.

Поставленная возле ноутбука чашка с кофе, водой, соком и другой жидкостью может стать причиной беды. Даже от нескольких пролитых капель контакты внутри ноутбука окисляются и стают причиной поломки. Эксперты рассказали, как действовать, когда вы нечаянно пролили жидкость на устройство.

Об этом сообщает издание Business Insider.

В первые несколько секунд необходимо отключить ноутбук. Придется сделать это принудительно, чтобы получилось побыстрее. После отключения устройства сразу же отключите его от питания. Затем нужно убрать все остальные аксессуары.

Далее нужно стереть с ноутбука всю видимую жидкость. Можно использовать впитывающие ткани или бумажные полотенца, а для уютных уголков — ватные палочки. Если была пролита не просто вода, а газировка, чай или кофе, важно удалить остатки. Для этого понадобится небольшое количество медицинского спирта, в который можно погружать вату или тряпку.

Затем нужно открыть ноутбук в форме широкой буквы «V» и поставить его вверх дном на плоскую поверхность, чтобы оставшаяся жидкость могла вытекать через клавиатуру, вентиляционные отверстия и швы в корпусе. Можно дополнительно протирать ее по мере возникновения.

Эксперты не советуют включать устройство несколько дней, чтобы ноутбук полностью высох. Если есть возможность отнести его в сервисный центр, то сделайте это как можно быстрее.

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