Обратите внимание: пять признаков, что ваш компьютер скоро сломается

Эксперты рассказали, какие признаки могут указывать на то, что с вашим компьютером что-то не так и он может скоро сломаться.

Многие люди за компьютером проводит большое количество времени, потому что использует его и для работы, и для отдыха. И чтобы техника прослужила как можно дольше, за ней необходимо правильно ухаживать. Эксперты назвали признаки, которые сигнализируют о том, что компьютер скоро может сломаться.

Об этом сообщает издание «Комментарии».

Шумит и медленно работает жесткий диск

Проблемы с жестким диском — одна из самых частых причин поломки компьютера. Хотя современные компьютеры чаще всего комплектуют SSD-дисками, много пользователей все еще пользуются системами с HDD-накопителями. Если вы заметили, что жесткий диск начал работать громче, лучше сделать резервную копию, чтобы не потерять нужные файлы и данные в случае поломки.

Проблемы с изображением на мониторе

Если вы заметили на мониторе цветные линии или искажение изображения, то проблема может скрываться в видеокарте, и она скоро может выйти из строя. Лучше в таких случаях не затягивать с вызовом мастера.

Снижение производительности

Если вы заметили, что компьютер стал работать медленнее и «тормозит», то попытайтесь почистить его и переустановить ОС. Если это не помогло, значит проблема связана с оборудованием.

Громкая работа кулера

Если кулер ПК начинает громко работать, то вероятнее всего, нужно почистить его от пыли. В противном случае компоненты могут выйти из строя.

Запуск программ без вашего ведома

Если вы стали замечать, что на вашем компьютере начали самопроизвольно запускаться программы или появляться новые, которые вы не устанавливали, это может свидетельствовать о наличии вирусов на вашем устройстве. Их нужно срочно удалить.

«Курсор» писал ранее, как ускорить работу компьютера.