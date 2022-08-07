Лайфхак: как ускорить зарядку телефона

Эксперты поделились полезными советами, которые помогут сократить время нахождения телефона на зарядке, если требуется сделать это максимально быстро.

Не вовремя разрядившийся мобильный телефон стал самой досадной проблемой современного человека. Смартфоны имеют разные батареи, которые рассчитаны на разные объемы зарядки и время в активном режиме. Но даже если ваш телефон держит заряд батареи несколько дней, все равно он может заряжаться очень медленно.

Специалисты дали рекомендации, как ускорить время нахождения телефона на зарядке. Их разместили на портале ukr.media.

Запишите девять простых советов, как быстрее зарядить смартфон.

Выключить смартфон. Подключайте к сети полностью отключенный телефон. Таквы значительно сократите время нахождения на зарядке.

Подключайте к сети полностью отключенный телефон. Таквы значительно сократите время нахождения на зарядке. Используйте режим «в самолете» . Этот метод применим, когда нет возможности отключать телефон полностью от мобильной связи. Тогда оптимальным вариантом станет перевод его в режим «в самолете».

. Этот метод применим, когда нет возможности отключать телефон полностью от мобильной связи. Тогда оптимальным вариантом станет перевод его в режим «в самолете». Не нагружать во время зарядки. Не стоит играть или слушать музыку, если вам нужно зарядить телефон срочно.

Не стоит играть или слушать музыку, если вам нужно зарядить телефон срочно. Быстрая зарядка . Через этот адаптер батарея способна принимать более высокое напряжение и повышенную силу тока, что ускорит время зарядки смартфона, но эта функция доступна не для всех моделей.

. Через этот адаптер батарея способна принимать более высокое напряжение и повышенную силу тока, что ускорит время зарядки смартфона, но эта функция доступна не для всех моделей. Использовать не USB-порт, а розетку . Через порт компьютера или в автомобиле телефон получает меньшую мощность, чем от электросети напрямую.

. Через порт компьютера или в автомобиле телефон получает меньшую мощность, чем от электросети напрямую. Не использовать беспроводную зарядку . Этот вид зарядки удобен, так как телефон просто помещается сверху и сразу заряжается. Но такая зарядка будет медленнее, чем от розетки.

. Этот вид зарядки удобен, так как телефон просто помещается сверху и сразу заряжается. Но такая зарядка будет медленнее, чем от розетки. Не переохлаждать , не перегревать телефон и АКБ. Идеально — это нормальная комнатная температура.

, не перегревать телефон и АКБ. Идеально — это нормальная комнатная температура. Зарядка от компьютера . При необходимости зарядки от другого гаджета зарядку будет быстрее, если при подключении выбрать только функцию зарядки, без передачи данных.

. При необходимости зарядки от другого гаджета зарядку будет быстрее, если при подключении выбрать только функцию зарядки, без передачи данных. Оригинальные зарядное устройство и кабель. Используйте аксессуар производителя.

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