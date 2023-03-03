Как легко очистить гнездо зарядки смартфона и не повредить его

Главное – производить все манипуляции очень аккуратно, чтобы не повредить контакты.

Если ваш телефон стал медленнее заряжаться, или вам приходится найти правильное положение шнура в гнезде, чтобы зарядка началась, проверьте зарядный порт устройства – туда могли попасть пыль и мелкий мусор, которые и являются причиной таких перебоев.

Об этом пишет UAportal.

Так, порт зарядки может загрязниться не только тогда, когда вы уронили устройство в песок или просто небрежно относитесь к своему смартфону. Гаджет часто носят в карманах, где накапливаются мелкие пылинки и другие элементы, забивающие порт и мешающие штекеру зарядного устройства контактировать с разъемом. Эту проблему можно легко устранить самостоятельно с помощью подручных средств.

Чтобы самостоятельно почистить порт зарядки смартфона, не требуются специальные инструменты. Вам понадобится только обычная игла, зубочистка или тонкий металлический пинцет. Главное – производить все манипуляции очень аккуратно, чтобы не повредить контакты. Очищать порт следует медленными и плавными движениями, выталкивая мусор наружу. Не нужно сильно давить внутрь, чтобы не утрамбовать пыль и мусор. На кончик тонкого предмета необходимо накрутить немного хлопка или ваты.

Очищать порт лучше регулярно, чтобы пыль и мусор не накапливались в большом количестве, что сделает процедуру чистки более длительной и сложной. Это поможет сохранить гаджет в хорошем состоянии еще надолго.

Если после очистки гнезда телефон не стал заряжаться быстрее, как раньше, или проблема с тем, что зарядка вообще не уходит, не исчезла, тогда все же следует обратиться в сервисный центр, где ваше устройство протестуют специалисты. При необходимости зарядный порт можно заменить.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.