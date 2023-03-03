Как легко очистить гнездо зарядки смартфона и не повредить его

Если ваш телефон стал медленнее заряжаться, или вам приходится найти правильное положение шнура в гнезде, чтобы зарядка началась, проверьте зарядный порт устройства – туда могли попасть пыль и мелкий мусор, которые и являются причиной таких перебоев.
Об этом пишет UAportal.
Так, порт зарядки может загрязниться не только тогда, когда вы уронили устройство в песок или просто небрежно относитесь к своему смартфону. Гаджет часто носят в карманах, где накапливаются мелкие пылинки и другие элементы, забивающие порт и мешающие штекеру зарядного устройства контактировать с разъемом. Эту проблему можно легко устранить самостоятельно с помощью подручных средств.
Чтобы самостоятельно почистить порт зарядки смартфона, не требуются специальные инструменты. Вам понадобится только обычная игла, зубочистка или тонкий металлический пинцет. Главное – производить все манипуляции очень аккуратно, чтобы не повредить контакты. Очищать порт следует медленными и плавными движениями, выталкивая мусор наружу. Не нужно сильно давить внутрь, чтобы не утрамбовать пыль и мусор. На кончик тонкого предмета необходимо накрутить немного хлопка или ваты.
Очищать порт лучше регулярно, чтобы пыль и мусор не накапливались в большом количестве, что сделает процедуру чистки более длительной и сложной. Это поможет сохранить гаджет в хорошем состоянии еще надолго.
Если после очистки гнезда телефон не стал заряжаться быстрее, как раньше, или проблема с тем, что зарядка вообще не уходит, не исчезла, тогда все же следует обратиться в сервисный центр, где ваше устройство протестуют специалисты. При необходимости зарядный порт можно заменить.
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.