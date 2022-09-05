Как очистить кэш на смартфоне и ускорить работу устройства

Если смартфон начинает сообщать о недостатке памяти и подтормаживать, попробуйте очистить кэш и тем самым ускорить его работу. Для этого нужно выполнить определенный алгоритм действий.
Об этом сообщает издание biz.today.
Эксперты говорят, что больше всего засоряют память мессенджеры, браузеры и мобильные игры. И чтобы освободить память устройства, необходимо зайти в каждое приложение и удалить вручную кэш. Еще можно использовать специальные программы по очищению смартфона от ненужных файлов, их можно скачать в Play Market, но они тоже имеют посторонние файлы и занимают место на телефоне.
Итак, чтобы пользователям Android очистить кэш, нужно:
- Открыть «Настройки» и перейти в раздел «Память» или «Программы»
- Выберите нужную программу или введите ее название в поиске
- Выберите «Очистить кэш».
Также зайдите в браузер и выберите пункт «Очистить cookie». Для этого зайдите в «Историю» — «Очистить данные просмотра» и поставьте галочки напротив «Cookie и данные сайтов». После этого нажмите «Очистить данные».
«Курсор» писал ранее, что смартфон является необходимой вещью для современного человека, но бывают случаи, когда он начинает «глючить», при чем в самый неподходящий момент. Эксперты рассказали, как лучше действовать: выключить или перезагрузить гаджет.