Как очистить кэш на смартфоне и ускорить работу устройства

Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы почистить кэш в смартфоне, чтобы на устройстве освободилась память.

Если смартфон начинает сообщать о недостатке памяти и подтормаживать, попробуйте очистить кэш и тем самым ускорить его работу. Для этого нужно выполнить определенный алгоритм действий.

Об этом сообщает издание biz.today.

Эксперты говорят, что больше всего засоряют память мессенджеры, браузеры и мобильные игры. И чтобы освободить память устройства, необходимо зайти в каждое приложение и удалить вручную кэш. Еще можно использовать специальные программы по очищению смартфона от ненужных файлов, их можно скачать в Play Market, но они тоже имеют посторонние файлы и занимают место на телефоне.

Итак, чтобы пользователям Android очистить кэш, нужно:

Открыть «Настройки» и перейти в раздел «Память» или «Программы»

Выберите нужную программу или введите ее название в поиске

Выберите «Очистить кэш».

Также зайдите в браузер и выберите пункт «Очистить cookie». Для этого зайдите в «Историю» — «Очистить данные просмотра» и поставьте галочки напротив «Cookie и данные сайтов». После этого нажмите «Очистить данные».

«Курсор» писал ранее, что смартфон является необходимой вещью для современного человека, но бывают случаи, когда он начинает «глючить», при чем в самый неподходящий момент. Эксперты рассказали, как лучше действовать: выключить или перезагрузить гаджет.