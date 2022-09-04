Перезагрузка или выключение: что делать, если смартфон «глючит»

Специалисты рассказали, в каких случаях смартфон стоит выключать, когда он начинает «подвисать», а когда лучше его перезагрузить.

Смартфон является необходимой вещью для современного человека, но бывают случаи, когда он начинает «глючить», при чем в самый неподходящий момент. Эксперты рассказали, как лучше действовать: выключить или перезагрузить гаджет.

Об этом сообщает biz.today.

На самом деле, как отметили специалисты, существует разница между перезагрузкой и выключением смартфона. Перезагрузку лучше использовать при небольших подвисаниях гаджета, с ее помощью устраняются ошибки в приложениях, восстанавливается сигнал сети или Bluetooth. Если же телефон начинает «глючить» сильно, то лучше его выключить и включить.

Специалисты рекомендуют периодически перезагружать и выключать устройство, даже, когда оно не зависает, потому что это позволяет очистить память и дать процессору немного отдохнуть.

«Курсор» писал ранее, что защитить экран смартфона от повреждений можно разными способами. Эксперты проанализировали преимущества и недостатки каждого метода, предоставив читателям возможность выбрать для себя лучший вариант.

Еще мы писали, что летняя жара может стать причиной поломки смартфона, потому что батарея перегревается и программы начинают «глючить». В связи с этим нужно принять меры, которые помогут охладить любимый гаджет и тем самым продлить срок его жизни.