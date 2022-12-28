Как павербанк может навредить работе смартфона

Если отправляетесь в длительную поездку или на природу, или испытываете проблемы с батареей смартфона, тогда лучшим решением для подзарядки гаджета станет павербанк. Но чтобы не испортить аккумулятор нужно выбирать такой, который будет соответствовать характеристикам вашего мобильного устройства.

Об этом пишет Foxnews.

Эксперты говорят, что павербанк должен иметь защиту от перезарядки, если этого нет, тогда устройство нужно использовать аккуратно. Как только батарея смартфона почти полностью зарядится, тогда следует отсоединять павербанк, ведь если она будет перегреваться, то быстро выйдет из строя.

Также не желательно использовать павербанки с функцией быстрой зарядки, потому что она может навредить аккумулятору.

При выборе устройства важно понимать, что чем больше у него емкость, тем лучше. Лучше всего выбирать аккумулятор с запасом в 20-20 процентов, потому что у павербанков есть минимальный саморазряд батареи, а при регулярном использовании характеристики устройства будут ухудшаться.

Еще выбирайте павербанк лучше с несколькими выходными разъемами USB. Павербанк заряжается от сети двумя способами — через USB-Type-C и Micro-USB и от солнечной энергии.

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