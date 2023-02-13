Как подобрать наиболее безопасный пароль для вашего iPhone

Несмотря на то, что хакеры используют передовые методы преодоления защиты смартфонов, конфиденциальная информация владельцев iPhone находится под охраной супернадежной технологии сквозного шифрования.
Об этом говорится в материале портала iTechUA.
Немногие знают, что классический четырехзначный код имеет около 10 000 возможных комбинаций. Современное программное обеспечение может подобрать нужные числа всего за несколько минут. В последних версиях iPhone используется шестизначный PIN-код. Таким образом, количество комбинаций теперь составляет 1 миллион, а на взлом потребуется не намного больше времени. Даже если увеличить количество цифр до 18, на их разгадку уйдет максимум три недели.
Наиболее эффективным решением является добавление к цифровому коду букв или других символов, что значительно повышает безопасность паролей. Например, «смешанную» 11-значную комбинацию хакеры могут сломать за 34 года, а если добавить еще один знак, то в этом случае им нужно не менее 3000 лет. Для большей надежности вы можете прибегнуть к 13-значному паролю, к которому злоумышленники будут «подбирать ключ» в течение 200 000 лет.
Включение опции буквенно-цифрового пароля – довольно простой процесс. Зайдите в «Настройки» своего iPhone и нажмите на «Face ID и пароль», введите известный только вам набор цифр, затем выберите пункт «Изменить пароль». Еще раз вбейте те же цифры, и система предложит вам выбрать 6-значный код. Вместо этого перейдите в меню «Настройка пароля» над клавиатурой и нажмите там «Кориентный буквенно-цифровой код». Теперь вам останется только подобрать новую комбинацию, включающую уникальные цифры, буквы и символы.
Как сообщал Курсор, компания NordPass опубликовала отчет за 2021 год о самых популярных паролях в Израиле и 49 других странах.
Также Курсор информировал о том, что делать, если забыли пароль на iPhone или iPad.