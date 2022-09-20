Как правильно очистить экран ноутбука, чтобы не повредить его

Очищать экран ноутбука следует аккуратно, потому что техника достаточно хрупкая, а не все загрязнения, попадающие на корпус, можно стереть легким движением салфетки.

Любому владельцу техники стоит знать, как правильно очищать экран ноутбука или компьютера, ведь на него постоянно оседает пыль, а иногда появляются и довольно серьезные загрязнения. Но не стоит относиться к этой задаче безответственно.

Об этом сообщает «24 канал».

Эксперты рассказали, что для простой очистки от пыли достаточно струи сжатого воздуха и быстрого вытирания насухо. Если вы регулярно чистите свою технику, тогда такого режима уборки будет вполне достаточно.

Если вы хотите протереть экран салфетками, тогда нужно воспользоваться специальными салфетками из микрофибры, потому что они очень мягкие, притягивают пыль и поглощают жир. А самое главное то, что салфетка из такого материала не повредит ваш монитор.

Для повышения эффективности очистки можно смочить тряпку дистиллированной водой, но немножко. Не нужно, чтобы жидкость стекала по экрану, потому что это еще больше навредит вашей технике. Можно приобрести специальные растворы для очистки мониторов, телевизоров и экранов, как правило, они продаются в виде распылителей.

Эксперты отмечают, что во время очищения монитора стоит делать плавные и легкие движения, чтобы не повредить матрицу.

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